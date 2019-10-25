25 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
25 Ekim 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Atlası
02:10 Süper Lig Özetler
02:40 Aktüel Futbol
03:55 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Efsanelerin İzinde
04:30 Spor Artı
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:00 1. Lig Gündemi
16:00 Spor Merkezi
17:20 Spor Atlası
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Goller
18:25 2019-20 Voleybol SZ. Vestel Venus Sultanlar Ligi Karş.
18:25 Galatasaray - Fenerbahçe Opet
20:25 Takvim Yaprakları
20:30 Lig Raporu
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum