25 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

25.10.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Atlası

02:10 Süper Lig Özetler

02:40 Aktüel Futbol

03:55 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Efsanelerin İzinde

04:30 Spor Artı

05:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:05 Bundesliga

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:00 1. Lig Gündemi

16:00 Spor Merkezi

17:20 Spor Atlası

17:30 Spor Akşamı

18:15 Süper Lig Goller

18:25 2019-20 Voleybol SZ. Vestel Venus Sultanlar Ligi Karş.

18:25 Galatasaray - Fenerbahçe Opet

20:25 Takvim Yaprakları

20:30 Lig Raporu

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com