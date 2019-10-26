25 Ekim 2019 Haberleri
25 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
26.10.2019 00:18
- Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı
- İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı
- Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiları reddediyoruz
- Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!
- Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti!
- 'PYD terör örgütü değildir' diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir
- Radamel Falcao ile ilgili şok yorum: 7 ay sahalardan uzak kalabilir
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
- Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yatak pozu
- Amerikalılara göre Mesut Özil'in ilk tercihi MLS
- Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi
- ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu
- Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım
- Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü
- Daniel Sturridge, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi!
- Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti!
- MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük destek var' demişti! Anket şirketi oran açıkladı
- Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler
- Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı
- Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı
- İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim
- Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı
- Fatih Terim atkısını stada almayan güvenlik görevlisinin işine son verdiler!
- ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız
- Kylian Mbappe, Real Madrid Başkanı'nı büyüledi!
- TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi!
- Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi
- TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı!
- Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak
- ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi
- Bezos, Amazon hisselerindeki düşüş ile dünyanın zengini unvanını kaybetti
- Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti
- Kadir Topbaş, yıllar sonra sessizliğini bozdu! Görevden ayrılmasıyla ilgili açıklamada bulundu: Öyle gerekti
- Tedavi sonrası Devlet Bahçeli'nin programı belli oldu
- İstanbul'da meydana gelen deprem, kurumları yine ters düşürdü
- Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı
- Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı filmiyle setlere geri döndü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı