25 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

25 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

25 Ekim 2019 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

25.10.2019 06:45
25 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Haberler

00:20 Golf

00:55 Tüm Sporlar

01:00 Olimpiyat Oyunları

02:00 Olimpiyat Oyunları

02:30 Superbike

03:15 Superbike

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Olimpiyat Oyunları

05:30 Masa Tenisi

07:00 Tüm Sporlar

08:00 Superbike

09:30 Bisiklet

11:00 Masa Tenisi

12:30 Bisiklet

14:00 Tüm Sporlar

15:00 Olimpiyat Oyunları

16:00 Olimpiyat Oyunları

16:30 Superbike

17:20 Superbike

18:00 Spor Otomobil

19:00 Spor Otomobil

19:30 Superbike

21:00 Haberler

21:05 Bisiklet

22:00 Bisiklet

Kaynak: InterSinema.com
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