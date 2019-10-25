25 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
25 Ekim 2019 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
00:15 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Saati
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
11:00 Süper Lig Özel
11:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
16:45 TFF 1. Lig Top 10
17:00 Taraftar
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
18:00 Süper Lig Top 10
18:15 Son 10 Yılın Derbi Golleri
18:30 Futbolun Şehirleri
19:30 Maç Önü
20:30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
21:15 Devre Arası
21:30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
22:30 Süper Lig Maç Sonu