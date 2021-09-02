25. Dönem Kayseri Milletvekili Dr. Kemal Tekden, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

25. Dönem Kayseri Milletvekili Dr. Kemal Tekden, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

25. Dönem Kayseri Milletvekili Dr. Kemal Tekden, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 25. Dönem Kayseri Milletvekili Dr. Kemal Tekden adına dikilmiş fidan sertifikasını kendilerine takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre