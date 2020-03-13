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Erzurum, Rize, Güncel

-25 derecede karın içinde geceyi geçirdiler

Rizeli üniversite öğrencisi 2 genç, otostopla çıktıkları ve -25 derece soğuğun görüldüğü Ovit Dağı'nda yaklaşık 2 metrelik karın içinde yaptıkları kardan mağarada geceyi geçirdiler.

13.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:25
-25 derecede karın içinde geceyi geçirdiler

Rizeli üniversite öğrencisi 2 genç, otostopla çıktıkları ve -25 derece soğuğun görüldüğü Ovit Dağı'nda yaklaşık 2 metrelik karın içinde yaptıkları kardan mağarada geceyi geçirdiler.

Erzurum Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri olan Rizeli 22 yaşındaki Şükür Demet ve Hüsrev Uzun, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı'na otostop ile çıkarak yaklaşık 2 metrelik karın altına mağara yaptılar.

Çığ ve vahşi hayvan tehlikesine rağmen geceyi kardan mağara içinde geçiren gençler, gece saatlerinde etrafında duydukları seslerden dolayı korku dolu anlar yaşadılar. Sabah kalktıklarında kar üzerindeki izlere bakarak kurtların mağara üzerinde gezdiklerini fark eden gençler, tehlikeden de ucuz kurtulmuş oldular.

Yaklaşık 3 yıldır, otostop yaparak Türkiye'nin 70 ilini gezen ve geçtiğimiz yıl otobanda yürüdüğü için 108 TL para cezasına çarptırılan otostopçu genç Şükür Demet, tehlikeli doğa koşullarına karşı çeşitli önlemler alarak doğal ortamda yaşamaya çalıştıklarını söyleyerek "Vahşi hayvanların dikkatini çekmemek için kokulu yiyecekler yerine paketlenmiş yiyecekler tercih ederek, hayvanları uzak tutmaya çalışıyoruz kendimizden" dedi.

Gezmekten zevk aldığını söyleyen ve bu yüzden otostop yaparak gezebildiği kadar yer görmeyi tercih ettiğini belirten Demet, "Hayat kısa ve bu kısa hayatta bir şeyler öğrenerek hayattan zevk almalıyız diye düşünüyorum. Eğer gezmesem ya evde oturup dizi seyredeceğim, ya da telefonla oyun oynayacağım. Ama bunların yerine hayattaki zorluklarla karşı karşıya kalarak yaşamaya çalışıyoruz. Ayrıca otostop çekerek yeni insanlarla tanışıyor, yeni kültürler öğreniyorum. Bu yüzden gezmek iyi bir şey ve herkese gezmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 saatlik bir otostopun ardından vardığı Ovit Dağında 4 saatte oydukları kardan mağaranın içinde arkadaşıyla birlikte tulumlarıyla geceleyen Şükür Demet, tehlikeli macerasını sosyal medya kanalından paylaşmayı da ihmal etmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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