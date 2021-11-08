BURSA (Habermetre) - 25. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

Çocuklar ve Gençler, ara tatilde haydi tiyatroya !

25. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 13 Kasım da başlıyor ! Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Asstiej işbirliği ile düzenlenen festivale; 5 ülkeden 19 ekip, 36 gösteri ile katılıyor. Oyunların yanı sıra yüzyüze ve online olmak üzere 14 atölye ve bir seminer ile de dolu dolu geçecek festivalde tüm etkinlikler ücretsiz.

Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bursa Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek

Etkinliklere katılım için bkstv. org. tr adresinden detaylı bilgi alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. .

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