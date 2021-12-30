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25 bin TL'lik kablo çalan hırsızı JASAT yakaladı

25 bin TL'lik kablo çalan hırsızı JASAT yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL'lik kablo çalan hırsız, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT tarafından yakalandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL'lik kablo çalan hırsız, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT tarafından yakalandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesi Mürseller köyünde meydana gelen olayda akşam saatlerinde bir mermer ocağında 200 metre uzunluğunda piyasa değeri 25 bin TL'lik kablo hırsızlığı gerçekleşti. İhbar üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yapılan incelemeler sonucunda kablo hırsızının kimliğini tespit etti. Kablo hırsızı S.A., JASAT timlerince Yeşilova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURDUR

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