25 bin TL'lik kablo çakan hırsız sevgililer adliyeye sevk edildi

25 bin TL'lik kablo çakan hırsız sevgililer adliyeye sevk edildi Denizli'de bir mermer fabrikasından 25 bin TL değerindeki kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan sevgili çift, adliyeye sevk edildi.

25 bin TL'lik kablo çakan hırsız sevgililer adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Denizli'de bir mermer fabrikasından 25 bin TL değerindeki kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan sevgili çift, adliyeye sevk edildi.

Olay, Çal ilçesinde bir mermer fabrikasında geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz iki kişi fabrikaya girerek 25 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)şüphelileri tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri çevredeki güvenlik kameralarının incelemesi sonucu şüphelilerin Faruk A. (25), ile Pınar E. (17), olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen ve sevgili oldukları öğrenilen hırsızlım şüphelisi çift, JASAT timleri şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi genç çift jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN