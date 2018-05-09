25 Bin Öğretmen Eylül Ayında Göreve Başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, 25 bin öğretmen atamasının Eylül'de yapılacağını söyledi.

25 BİN ÖĞRETMEN EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, öğretmen atamalarına ilişkin olarak, "20 bin artı 5 bin yani 25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin öğretmen ataması için çalışmalar sürüyor. Eylül ayı itibarıyla 25 bin yeni öğretmenimiz yeni öğretim yılında görevine başlayacak" dedi.