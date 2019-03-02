25 Bin Liralık Telefon Kablosu Hırsızlığına 9 Gözaltı

KARS'ta, 25 bin lira değerinde telefon kablosu çalan ve bunu satın alan 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri telefon kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapan ve telefon kablolarını satın aldığı tespit edilen T.K., Y.A., A.K., M.K., T.K., İ.Ç., F.K., Y.A., ve C.P.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin satmış oldukları 300 kilo ağırlığındaki telefon kablosu yakılmış vaziyette bulundu. Gözaltına alınanlardan T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu, diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- Kars

Kaynak: DHA