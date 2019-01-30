25 Bin Dekar Tarım Arazisi Su Altına Kaldı"

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, son günlerdeki yağışlar ve Büyük Menderes Nehri'ndeki taşkınla 25 bin dekar tarım arazisinin su altında kaldığını söyledi.

Balta, İncirliova ve Koçarlı arasında su altında kalan tarım arazilerinde yapılan su tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balta, İncirliova, Söke ve Koçarlı ilçelerinde Büyük Menderes Nehri ile yan derelerde su seviyesinin aşırı yükselmesi sonucu yağmur sularının seddelerin üzerinden aşarak tarım arazilerine girdiğini belirtti.

Son günlerdeki yağışların fazla olduğunu aktaran Balta, "Büyük Menderes Nehri havzasında baraj ve depolama tesislerinden hiç su bırakılmadığı halde depolama tesislerinin mansabına ve yan dere havzalarına düşen aşırı yağış neticesinde gelen yüksek debideki sular Menderes Nehri ve yan kollarındaki dere yataklarının taşıyamayacağı kapasiteye ulaşmış ve sedde üzerinden aşarak tarım arazilerine girmiştir." dedi.

DSİ ekiplerinin suların tahliye edilmesi için aralıksız çalıştığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerine biriken suların bir kısmı taşkın sonucu olmayıp her yıl olduğu gibi arazilerin düşük seviyeli kısımlarında yüzeysel yağmur sularının göllenmesi şeklindedir. Taşkınlar ve arazilere biriken yağmur sularından dolayı İncirliova'da 5 bin, Koçarlı'da 15 bin ve Söke ilçesinde de 5 bin dekar tarım arazisi sular altına kalmıştır. Bu olay yaşanır yaşanmaz ekiplerimiz iş makineleriyle olay yerine intikal ederek sedde tamiratına başlamıştır. 25 adet iş makinesiyle taşkınlara müdahale edilmektedir. Çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam etmektedir. Mevcut durumda Menderes Nehri ve yan derelerde debi düşüş eğilimine geçmiş olup arazilere biriken sular çekilmeye başlamıştır."

Kaynak: AA