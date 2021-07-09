25 bin 600 kök kenevir imha edildi

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik gezi çalışmasında tespit edilen 25 bin 600 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik gezi çalışmasında tespit edilen 25 bin 600 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi ekipleri, narkotik köpeği "Tipi"nin de katılımıyla Çıldır bölgesinde narkotik gezi çalışması yaptı. Ekipler, Kayabeyi Köyü Yataklar mevkiinde boyları 50 ile 75 santimetre arasında değişen kendiliğinden yetişmiş 25 bin 600 kök kenevir tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı