25. Bengü Yayla Şenlikleri
Alaçam ilçesinde Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği 25. Bengü Yayla Şenlikleri yapıldı.
Alaçam ilçesinde Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği 25. Bengü Yayla Şenlikleri yapıldı.
Şenlik kapsamındaki güreşlere 370 güreşçi katıldı. Şaban Yılmaz rakibi Recep Kaya'yı final maçında yenerek başpehlivan oldu.
Güreşlerin ağalığını ise 255 bin lirayla Hasan Acar aldı. Acar, Bengü Yayla Şenliklerinin nesilden nesle geçmesini istediklerini ifade ederek, "Bizler elimizden geldiği kadar Alaçam'ımızın, köyümüzün adını yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle organizasyonlar kolay oluyor. Bana Allah'ım güç verdiği sürece de her zaman Alaçam'ın ve Bengülüler'in yanında olacağım." dedi.
Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Keskin ise, "Bengülüler kendi vatanını, toprağını seven insanlar, bizleri köyünü yaşatmaya çalışan ve bunun için çaba veren insanlarız. Bu kapsamda bizlerin yanında olan herkese sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.
Güreşleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.