25 Aralık reyting sonuçları! Pazartesi reyting sonuçları Çukur Söz reytingleri nasıl?
25 Aralık reyting sonuçları! Pazartesi reyting sonuçları Çukur Söz reytingleri nasıl? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamları Show TV'De Çukur, Kanal D'de Siyah Beyaz Aşk, Star TV'de Söz, ATV'de Kırgın Çiçekler dizileri yayınlanıyor. Her hafta Çukur ve Söz dizisi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Birinci gelen isim ise Söz dizisi oluyor. Televizyon izleyicileri, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler ne çok hangi dizinin izlendiğini merak ediyorlar. TV 8'de ise jüri kadrosunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un yer aldığı şarkı yarışması O Ses Türkiye yayınlanıyor. Dün reyting sonuçlarına göre AB puan türünde birinci olan dizi, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın olduğu Çocuklar Duymasın dizisi oldu. Total puan türünde ise birinci olan isim değişmedi ve Savaşçı dizisi ilk sırada yer aldı. 25 Aralık reyting sonuçlarının yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.
25 Aralık reyting sonuçları! Pazartesi reyting sonuçları Çukur Söz reytingleri nasıl? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamları Show TV'De Çukur, Kanal D'de Siyah Beyaz Aşk, Star TV'de Söz, ATV'de Kırgın Çiçekler dizileri yayınlanıyor. Her hafta Çukur ve Söz dizisi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Birinci gelen isim ise Söz dizisi oluyor. Televizyon izleyicileri, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler ne çok hangi dizinin izlendiğini merak ediyorlar. TV 8'de ise jüri kadrosunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un yer aldığı şarkı yarışması O Ses Türkiye yayınlanıyor. Dün reyting sonuçlarına göre AB puan türünde birinci olan dizi, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın olduğu Çocuklar Duymasın dizisi oldu. Total puan türünde ise birinci olan isim değişmedi ve Savaşçı dizisi ilk sırada yer aldı.