25 Aralık Kurtuluş Kupaları coşkuyla tamamlandı

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:47

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri' 8 farklı branşta 2 bin 946 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzlerce okul ve spor kulübünü spor alanlarında buluşturan spor etkinlikleri, aralık ayı boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu.



Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, doğa sporları, futbol, jimnastik, sutopu, satranç ve yüzme branşlarında 7 farklı spor tesisinde gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Spor Etkinliklerine 4-18 yaş aralığında 2 bin 946 sporcu öğrenci katıldı. Aralık ayı boyunca okullar ve kulüpler arası gerçekleştirilen müsabakalarda katılımcı sporculara branş eğitmenleri tarafından Gaziantep'in kurtuluşunun şanlı hikayesi de anlatıldı.



Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonlarda tribünlerden yarışmacı sporculara büyük destek geldi. Sporcu velileri, katılımcı kurumların yönetici ve öğretmenlerinin de büyük ilgi gösterdiği müsabakalar sonucunda dereceye giren bireysel sporcular ve takımlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından sportif malzemeler ile ödüllendirildi.



"Çocuklarımız ve gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk"



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarda katılımcı sporcularla büyük gurur duyduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:



"Geleneksel hale getirdiğimiz 25 Aralık Kurtuluş Kupası spor organizasyonlarına katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Aralık ayı boyunca 8 farklı branşta düzenlenen organizasyonlarda katılımcı çocuklarımız ve gençlerimizle bir kez daha büyük gurur duyduk. Sporcularımız, saha içi ve saha dışındaki davranışlarıyla sporcu kimliğine oldukça yakışır bir görüntü çizdiler. Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyonlarda idarecisi, öğretmeni, sporcusu, velisi, hakemi, federasyon yetkilisi, basın mensubu, tesis görevlileri ile daha ismini ve görevini zikredemediğimiz fakat etkinliklere büyük katkıları olan kişilerle birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. Bu organizasyonlar, aynı zamanda sporcularımızın milli ve manevi duygularının pekişmesini de sağlıyor. Bugün, bu topraklar üzerinde rahatça hayatımızı sürdürebiliyorsak bu durum, şanlı ecdadımızın kahramanlıkları sayesindedir. Bu kahramanlığı her fırsatta öğrencilerimize anlatmaya, kutlu zaferi hatırlatmaya büyük önem veriyoruz. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm sporcularımıza, yaşam boyu spor faaliyetlerini sürdürmeleri tavsiyesinde bulunmak istiyorum. İmkanlarımız el verdiği müddetçe spor organizasyonlarını nitelikli şartlarda organize etmeyi sürdüreceğiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA