"25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi"inde emeği geçenlere plaket verildi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin açılmasında emeği geçenler için ödül töreni düzenledi.

Müzede gerçekleştirilen törende konuşan Vali Davut Gül, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'in müzeler kenti olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

" Gaziantep'e gelen insanlar Zeugma Müzesi'nde tarih ve mozaik görür. Panorama müzesinde ise destanımsı kahramanlık görür. Burası Türkiye'nin en güzel müzelerinden birisi oldu. Çünkü içerisinde emek ve kahramanlık var. Burası yapılan bağışlarla turizm anlamında bir değer oldu."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise söz konusu müzenin Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldığını hatırlattı.

25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin ortak aklın bir ürünü olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi şehrin ne kadar özel olduğunu bu panorama müzesinin her noktasında yüreğinizle hissediyorsunuz. Kendimize güveniyoruz. Kendi değerlerimize güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. Müze deyip geçmeyin müze hafızadır, pusuladır. Geçmişten alınan ilhamdır. Geleceğe enerjidir. Çok işimiz ve uzun yolumuz var. Akıllı şehirler nasıl olur, akıllı insanlarla olur. Yani hangi babayiğit savaş halindeyken fabrikalar çalıştırır. Hangi babayiğit zerdali çekirdeği yiyerek direnir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yaklaşık 150 kişiye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.