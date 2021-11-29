"25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Canlı Resim Yarışması" düzenlenecek

GAZİANTEP (Bültenler) - Lise öğrencileri için organize edilen yarışmaya https://evdekalgaziantep.gaziantep.bel.tr/#100-yilinda-25-aralik-gaziantep-savunmasi-temali-canli-performans-resim-yarismasi adresinden başvuru yapılabilecek. Yarışma, güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve diğer lise öğrencileri şeklinde iki kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılacak kişilerde son üç ay içerisinde Gaziantep merkez ve ilçelerinde belediyeler ve milli eğitim müdürlüklerince yapılan organizasyonlardan ödül almamış olma şartı aranacak.Başvuru sahipleri en fazla bir resim yaparak yarışmaya katılacak.

Öğrencileri büyük bir kahramanlık destanı olan 25 Aralık Gaziantep Savunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla organize edilen etkinlikte eserler ile Gazi şehrin verdiği kahramanca mücadele bir kez daha gözler önüne serilecek.

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