25 Aralık etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı

17.10.2019 16:34

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin girişimleri sonucunda, Cumhurbaşkanlığının kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel karar aldığı belirtildi.

Her yıl 25 Aralık'ta büyük coşkuyla kutlanan kurtuluş etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığının himayesine alındığı aktarılan açıklamada, "Başkent Ankara'da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın elinden yetki belgesini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA