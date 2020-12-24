25 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
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25 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

24.12.2020 07:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:59
25 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Aralık Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 25 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 25 Aralık Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR
İÇKİ: KÖTÜLÜĞÜN ZEHİRLİ ARKADAŞI

25 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Muhterem Müslümanlar!

İslam; canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan kurallar koyar. Bizlere de bu temel değerlerimizi korumayı emreder. Sağlığımızı tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu yüzden haramdır. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: "Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır."

Aziz Müminler!

İçki, Allah'ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder. Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dâhil binlerce üzücü hadise yaşanır.

Cenâb-ı Hak, içki konusunda Kur'an'da bizleri şöyle uyarmaktadır: "Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"

Kıymetli Müslümanlar!

Aklımızı ve irademizi Allah'ın razı olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.

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