25 Aralık Cuma hava durumu! Bugün kar yağacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara hava kaç derece? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 25 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

25 ARALIK CUMA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BALIKESİR °C, 16°C

EDİRNE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 16°C

KOCAELİ °C, 19°C

A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR °C, 15°C

MANİSA °C, 14°C

ADANA °C, 17°C

ANTALYA °C, 18°C

HATAY °C, 12°C

ISPARTA °C, 9°C

ANKARA °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 14°C

KONYA °C, 12°C

YOZGAT °C, 8°C

BOLU °C, 9°C

DÜZCE °C, 15°C

KASTAMONU °C, 10°C

ZONGULDAK °C, 18°C

GÜMÜŞHANE °C, 0°C

RİZE °C, 12°C

SAMSUN °C, 16°C

TRABZON °C, 13°C

ERZURUM °C, -3°C

KARS °C, -5°C

MALATYA °C, 6°C

VAN °C, -1°C

DİYARBAKIR °C, 8°C

GAZİANTEP °C, 9°C

SİİRT °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 11°C

25 ARALIK CUMA 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Trakya'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

25 ARALIK CUMA 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

25 ARALIK CUMA 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege yerel olarak sağanak yağışlı geçecek. İlk saatlerde pus ve iç kesimlerde yerel olarak hafif sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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