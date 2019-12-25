25 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenyurt, Esenyurt, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kadıköy, Kağıthane, Silivri, Tuzla ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenyurt, Esenyurt, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kadıköy, Kağıthane, Silivri, Tuzla ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 25 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25 Aralık Çarşamba İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bahçelievler
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:09:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bayrampaşa
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:45:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bağcılar
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:53:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 09:58:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:06:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Eyüpsultan
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 11:22:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: G.O.Paşa
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 11:01:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Kadıköy
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:14:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Kağıthane
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:11:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Silivri
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 09:37:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Tuzla
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:57:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.