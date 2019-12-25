25 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

25.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:43

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek

"İtalya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarımızla birbirimize takılıyoruz"

"Bizim için ilk devre iyi geçti diyebilirim""İlk başlarda biraz zorlandım""Romalı taraftarlar takımlarına inanılmaz düşkünler""Gençlerbirliği'ni ve Türkiye'yi temsil ediyorum""Formayı aldıktan sonra bırakmamak için elimden geleni yapacağım""Her hafta maç yaptığımız stada deplasmana gidiyor gibi gideceğiz""Maçlardan ve antrenmanlardan çok fazla vakit kalmıyor" Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: 2019 yılını 193 madalya ile kapattık"Gittiğimiz her yerde sporcularımız alkışlanarak izlendi""Judoyu sadece madalya alsınlar diye yapmıyoruz""Okullarda erken yaşta judo projemiz var""2020 olimpiyatlarından büyük bir madalya ile döneceğiz" Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek"2019 daha sağlıklı oynayabildiğim bir sene oldu""Tenis Ligi'nin önemi çok büyük""Altyapı başarılarla doğru orantılı"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI11.00 Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplantı yapacak.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.GALATASARAY13.30 Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo-mavili takım günü izinli geçirecek.GENÇLERBİRLİĞİKırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.BTCTURK YENİ MALATYASPOR14.45 Sarı-siyahlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.HAKEMLER AÇIKLANACAKSüper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - OGM Ormanspor18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol18.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor19.00 Galatasaray - Hatay BŞB.VOLEYBOLErkekler Axa Sigorta Kupa Voley19.00 Halkbank - Arhavi Voleybol

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Kaynak: DHA