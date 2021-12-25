25 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:35 Seksenler

05:05 Muhteşem Kraliçe

07:40 Kral Şakir: Oyun Zamanı

09:35 Tozkoparan İskender

11:25 112 Acil Çağrı

12:40 Teşkilat

15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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