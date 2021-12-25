25 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

25 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

25 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

25 Aralık 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:35 Seksenler

05:05 Muhteşem Kraliçe

07:40 Kral Şakir: Oyun Zamanı

09:35 Tozkoparan İskender

11:25 112 Acil Çağrı

12:40 Teşkilat

15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title