25 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı
25 Aralık 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:35 Seksenler
05:05 Muhteşem Kraliçe
07:40 Kral Şakir: Oyun Zamanı
09:35 Tozkoparan İskender
11:25 112 Acil Çağrı
12:40 Teşkilat
15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet