25 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

02:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04:30 Maria ile Mustafa

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bizim Yunus

10:20 Mutlu Aile Defteri

12:20 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

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