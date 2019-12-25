25 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:00 Biatlon

00:10 Alp Disiplini

01:00 Kayakla Atlama

01:00 Biatlon

02:00 Alp Disiplini

02:00 Kayakla Atlama

03:00 Olimpiyat Oyunları

04:00 Snowboard

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Alp Disiplini

05:00 Kayakla Atlama

06:00 Kayakla Atlama

06:00 Serbest Kayak

07:00 Serbest Kayak

07:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Snowboard

08:30 Bisiklet

09:00 Alp Disiplini

09:30 Bisiklet

10:30 Bisiklet

10:30 Olimpiyat Oyunları

11:00 Olimpiyat Oyunları

11:30 Atıcılık

12:00 Bisiklet

12:05 Yüzme

13:00 Yüzme

13:00 Bisiklet

14:00 Bisiklet

14:00 Tenis

15:00 Tenis

15:00 Kayaklı Koşu

16:00 Kayaklı Koşu

16:00 Tenis

17:00 Kayakla Atlama

17:00 Kuzey Kombine

17:45 Spor Otomobil

18:00 Olimpiyat Oyunları

18:45 Binicilik

19:00 Olimpiyat Oyunları

19:55 Haberler

20:00 Kayaklı Koşu

20:00 Snowboard

21:00 Serbest Kayak

21:00 Kayaklı Koşu

22:00 Haberler

22:15 Kayakla Atlama

23:00 Kayakla Atlama

Kaynak: InterSinema.com