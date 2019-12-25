25 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:00 Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Maç Sonu

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Dünden Bugüne

16:00 Taraftar

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 Dünden Bugüne

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

23:00 Futbolun Şehirleri

Kaynak: InterSinema.com