25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Objektif Ödülleri, 25. Kez sahiplerini buldu.
Altın Objektif Ödülleri, 25. Kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, pandemi kuralları dahilinde ilgi yoğundu.
MGD Başkanı Okan Sarıkaya, bu yıl 25. kez düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'ni, pandemi koşullarına rağmen kurallar dahilinde kusursuz bir organizasyon düzenledikleri için mutlu olduğunu belirtti.
Ödüller alkışlar arasında sahiplerini buldu
Gecenin sunuculuğunu Özge Özder ile Hakan Bilgin'in üstlendi. Sibel Can'ın şarkıları ile damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı.
KIRMIZI HALI RÖPORTAJLAR VE DEMEÇLER
Kıvanç Tatlıtuğ'dan iklim krizi mesajı
'Tarım Bizim Geleceğimiz' projesi ile Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü alan Kıvanç Tatlıtuğ, "İklim kriziyle net bir şekilde yüzleşmiş olduğumuz bugünlerde, bizler ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu yüzden bir aktör ve tanınan bir kişi olarak, verebileceğim en büyük desteğin bu farkındalığı daha büyük kitlelere ulaştırmak olduğu inancındayım. Sizin özellikle bunu fark etmiş olmanız ve bu ödüle beni layık görmeniz beni ekstra mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Sibel Can: Beraber büyüdük
25 yıldır birbirimizi hiç kırmadık üzmedik bence en önemli şey bu. Bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Belki de hayatımın en özel gecesinde sahneye çıkıyorum. Dostluğumuz ve arkadaşlığımız hiç bozulmasın istiyorum dedi. Sibel Can 6 şarkı söyledi ve Padişah şarkısı ile bitirdi.
Erdal Beşikçioğlu
Çekimleri başlayan yeni filminde Bergen'in eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu ödül aldığı gecede film için bıraktığı yeni bıyıklarıyla dikkat çekti
Murat Yıldırım
Geceyi düzenleyen MGD'ye, Ramo ekibine ve Show TV'ye teşekkür etti.
Mustafa Ceceli
Aldıkları ödüllerle poz veren Mustafa Ceceli ve Sefo, birbirlerini tebrik etti. Beraber yeni bir single yapabileceklerinin sinyallerini verdi. Mustafa Ceceli ise, gecesi gündüzü birbirine giren muhabir arkadaşlara teşekkür ederim, ödülü onlar adına alıyorum dedi.
Ziynet Sali
Çok heyecanlıyım, müzikal yolculuğumda ve kariyerimde hatta her şarkımda şahitlik ettiniz bu yolculuğumda bana onur verdiniz, kendimi prensesler gibi hissediyorum. Bana böyle hissettiren bütün magazin gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. hepinizi çok seviyorum çok teşekkürler dedi.
Songül Öden
Bu yolculuğumda bana yardımcı olan bana destek olan herkese teşekkür ederim dedi.
Alina Boz
Beni bu ödüle layık gördükleri için MGD'ye çok teşekkür ederim, tüm Maraşlı ekibine de selamlarımı yolluyorum teşekkür ediyorum dedi. Benim için çok özel bir projeydi bu da onun kanıtı oldu dedi.
Ebru Yaşar
Çok teşekkür ediyorum bu akşam sizlerle olmaktan dolayı mutluyum, albümümde emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel MGD gecesinde basın emekçisi tüm arkadaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
Ezgi Mola
Tüm ekibim adına ve kaybettiğimiz kadınlarımız için almak istiyorum. Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Birlikte ve güçlü bir gelecek istiyorum. Yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili magazin gazeteci derneğine sonsuz teşekkürler ediyorum dedi.
Birkan Sokullu
Masumlar Apartmanı, hem mesleki hem de kişisel açıdan kariyerim için çok özel bir çalışma oldu. Buradan herkese teşekkür ederim dedi.
Burcu Özberk
Geceye yeğeni ile katılan Özberk, yeğeninin hem özel fotoğrafçısı hem de kavalyesi olduğunu belirtti. Hayatının anlamı olduğunu belirttiği yeğeni Can, gece boyunca Özberk'in özel fotoğrafçılığını yaptı.
Sakiler Grubu
Pandemiye dikkat çekerek, pandemi olmasaydı gruplarının da oluşmayacağını söyledi.
Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:
Türkiye'nin Marka Yüzü
Arçelik
Türkiye'nin Sanat Elçisi
Haluk Bilginer
Yılın Drama Dizisi
Kardeşlerim
Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın
Alina Boz - Maraşlı
Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek
Feyyaz Duman - Baraj
Yılın Romantik Komedi Dizisi
Aşk Mantık İntikam
Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın
Burcu Özberk
Yılın Romantik Dizi Oyuncusu Erkek
İlhan Şen
Yılın Aksiyon Dizisi
Ramo – Show TV
Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu Erkek
Murat Yıldırım
Yılın Aksiyon Dram Dizisi
Teşkilat
Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu Kadın
Deniz Baysal Yurtçu
Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu Erkek
Çağlar Ertuğrul
Yılın Dijital Platform Dizisi
Bir Başkadır
Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Kadın
Öykü Karayel
Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Erkek
Fatih Artman
Yılın Gündüz Kuşağı
Didem Yılmaz – Show TV
Yılın Gündüz Haber Kuşağı Programı
Saynur Tezel – Günün Nabzı – Haber Global
Yılın Aktüel Programı
Hayatın Senin Elinde – Osman Müftüoğlu/ Melda Yücel
Yılın Ekonomi Programı
Güzem Yılmaz – Piyasa Ekranı – Bloomberg HT
Yılın Spor Tartışma Programı
Takım Oyunu A Spor – Levent Tüzemen
Yılın Komedi Programı
Güldür Güldür – Show TV
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Elçisi
Kıvanç Tatlıtuğ
Yılın Rap Şarkısı
Sefo – Bilmem Mi
Yılın Şarkısı
Ah Ellerim Kırılaysı – Tuğçe Kandemir
Yılın Yorumcusu Pop Kadın
Ziynet Sali
Yılın Yorumcusu Pop Erkek
Mustafa Ceceli
Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu
Ebru Yaşar
Yılın Proje Albümü 2021
Emir Ersoy 1977
Jeruselam East & West Orkestrası
Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu
Sakiler – Dünyadan Uzak
Yılın Haber Spikeri Kadın
Hilal Özdemir
Yılın Haber Spikeri Erkek
Deniz Bayramoğlu
Yılın Program Sunucusu Kadın
Pelin Çift – TRT 1
Yılın Program Sunucusu Erkek
Kenan İmirzalıoğlu - ATV
Yılın Haber Tartışma Programı Kadın
Afşin Yurdakul – HT 360 - Haber türk
Yılın Haber Tartışma Programı Erkek
Ahmet Hakan – Tarafsız Bölge – CNN Türk
Yılın Magazin Programı
Pazar Sürprizi – Show TV – Buse İskenderoğlu
MGD 25. Yıl Özel Ödül
Sibel Can
Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek
Erdal Beşikçioğlu
Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın
Songül Öden
Yılın Tiyatro Oyunu
Lal Hayal
Yılın En İyi Dizisi
Masumlar Apartmanı
Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın
Ezgi Mola
Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Erkek
Birkan Sokullu
BASIN ÖDÜLLERİ
Yazılı Basın Yılın Fotoğrafı
Hakan Kırarslan – Posta Gazetesi
Umut Ünver – Milliyet Gazetesi
Recep Aslan – Akşam Gazetesi
Doğan Savaş – Takvim Gazetesi
Deniz Boy – Hürriyet Gazetesi
Yazılı Basın Yılın Röportajı
Barbaros Tapan – Hürriyet Gazetesi
Dilek Dallıağ – Anadolu Ajansı
Merve Yurtyapan – Sabah Gazetesi
Yazılı Basın Yılın Haber i
İlker Gezici – Sabah Gazetesi
İsmail Bayrak – Hürriyet Gazetesi
Sercan Kısmet – Milliyet Gazetesi
Mehmet Üstündağ – Hürriyet Gazetesi
Ömer Karahan – Sabah Gazetesi
Hakan Uç – Sabah Gazetesi
Yusuf İzel – Sabah Gazetesi
Erçin Dağ Eysen – Akşam Gazetesi
TV Yılın Röportajı
Uğur Kotan – Beyaz TV
Ömür Sabuncuoğlu – Pazar Sürprizi – Show TV
TV Yılın Haber i
Eren Gürel – Pazar Sürprizi – Show TV
Hüseyin Altun – Magazin D – Kanal D
Nuri Altuntaş – TV 100
TV Yılın Magazin Görüntüsü
Cengizhan Dönmez – TV 100
Atakan Makar – Cumartesi Sürprizi – Show TV
Tolga Bozduman – Magazin D – Kanal D
Yılın İnternet Haber i Görüntüsü
Kamil Sümer – Magazinburada
Basın Meslek Onur Ödülü
Arzu Akbaş Zor
Reşat Balcıoğlu
Yusuf İzel
Bülent İpek
İlknur Taş
İnternet Yılın Haber i
Hakan Yağcı – Haber türk
Onur Aydın – Haber türk
Tolga Aslan – Haber türk
Akif Yaman – Gazetemagazin