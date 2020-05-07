25 ailenin bakkal borcunu ödediler

25 ailenin bakkal borcunu ödediler Kahramanmaraş'ta bir sivil toplum örgütü, bakkal borçlarını ödedikleri vatandaşları tek tek arayıp bilgilendirdi Kahramanmaraş'ta bir sivil toplum örgütü, Ramazan ayı dolayısıyla 25 ailenin bakkal borcunu ödedi.