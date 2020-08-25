25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:41

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 AĞUSTOS SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 10:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 25.08.2020 08:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 25.08.2020 15:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 13:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 13:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2020 15:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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