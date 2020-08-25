25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 25 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 AĞUSTOS SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 25.08.2020 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 25.08.2020 15:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 13:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 14:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 13:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2020 15:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.