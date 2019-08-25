25 ağustos pazar dha spor gündemi

Konyaspor TFF 1'İNCİ LİG17.00 Ümraniyespor - Giresunspor19.15 Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor21.45 Bursaspor - Akhisarspor21.45 Adanaspor - EskişehirsporBASKETBOL10.

25.08.2019 09:35
25 ağustos pazar dha spor gündemi
Yeni Malatyaspor
21: 45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
21: 45 Galatasaray - Konyaspor 
TFF 1'İNCİ LİG
17.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.15 Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor
21.45 Bursaspor - Akhisarspor
21.45 Adanaspor - Eskişehirspor

BASKETBOL
10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.

KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
17: 00 Bulgaristan - Sırbistan
19: 30 Yunanistan - Finlandiya

BİNİCİLİK
09: 00-19: 00 Yetişkinler Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek.
 


Kaynak: DHA
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