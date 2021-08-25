25 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?
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25 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

25 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye'nin ana kadronun belirlenmesinin ardından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyunu büyük mücadeleye sahne olurken, İki takımda son derece hırslı bir şekilde yemeklerini tamamladı. Bunun üzerine Masterchef Türkiye'de takım oyununu hangi takımın kazandığı araştırılmakta. Peki, MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Takım oyununda kırmızı takım ve mavi takım bütün hünerlerini sergileyerek şeflerden tam puanı almak için kıyasıya mücadele verdi. Bu bağlamda vatandaşlar hangi takımın kazandığı ile alakalı internette en çok "MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. MasterChef Türkiye'de takım oyununu kazanan takımın hangisi olduğunu haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye 2021 haftanın ikinci takım oyununu kazanan takım belli oldu. İspanyol Mutfağı konseptine uygun şekilde planlanan yemeklere göre yapılan oylama sonrası şeflerden yüksek puanı alan Kırmızı Takım 5-2 skorla MasterChef Türkiye'nin haftanın ikinci takım oyununu da kazanan takım oldu. Kaybeden Mavi takım ise 2. kez dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası Tahsin ve Tunahan ile birlikte potaya çıkacak isimler belli olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şeflerin oylaması ise şu şekilde;

  • Çorba - Kırmızı Takım
  • Midye - Kırmızı Takım
  • Dana Yanak - Kırmızı Takım
  • İspanyol Omleti - Kırmızı Takım
  • Endülüs Usulü Tavuk - Mavi Takım
  • Lentejas - Kırmızı Takım
  • Cream Katalan - Mavi Takım

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM

  • Burcu - Kaptan
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin (Potada)
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan (Potada)

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM

  • Eren - Kaptan
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan
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25 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? - Haberler
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