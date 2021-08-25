25 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 25 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6443780 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6443781

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 02:00:00 - 25/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6443783

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 03:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6442746

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127., İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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