25 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

25 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Mimar Sinan Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Işıklar Mah,Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Arıza Kesinti



İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2021 04:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.