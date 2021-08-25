25 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
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25 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

25 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:15 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Süper Lig Özetler

05:15 TFF 1. Lig Özetler

05:40 FIFA Magazin

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.

08:45 Olimpiyat Ateşi

09:45 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

11:30 Spor Bülteni

12:00 Süper Lig Özetler

12:15 TFF 1. Lig Özetler

12:30 FIFA Magazin

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Hafta Sonu

15:50 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:55 Bereket Sigorta Ümraniyespor - İstanbulspor A.Ş.

19:00 Spor Bülteni

19:15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor

21:15 Aktüel Futbol

21:40 Manisa FK - Denizlispor

23:45 % 100 Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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