25 Ağustos 2021 Haberleri
25 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı
- Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak
- Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz'ın 'Sahte rapor sundu' iddiasını yalanladı
- Husumetli olduğu komşusuna cinsel organını gösterdi, kamera her şeyi anbean kaydetti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
- Messi'nin transferini gölgede bırakacak! Manchester City, Jesus'un karşılığında Ronaldo'yu alacak
- Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık
- Direnişin son kalesi Pencşir'deki güçlerin lideri Mesud: Rusya devreye girmeli
- Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler
- Manavgat'taki yangında evini kaybeden Fatma Teyze için kolları sıvayan Demet Akalın, müjdeyi verdi
- Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen vatandaştan yürek yakan sözler: Borcum vardı
- Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
- Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor
- Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz
- Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan CHP'li Başarır'ın yolsuzluk iddialarına yanıt: Hepsi kanuna uygun
- 'Babamın yanında rahatsız oluyorum' diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar
- Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
- Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık
- Sevdiği kız başka biriyle evlendirilmek istenince, kızın babasının aracını yaktı
- Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık
- Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Biri adliyeye giderken göbek attı
- Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı
- TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
- Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi
- Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
- Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi
- Vitor Pereira, futbolcularını yere göğe sığdıramadı: Dünyanın en iyi oyuncuları bizimle
- Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak için tek şart koştu: Meclis'te grubumuzun olması lazım
- Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transferi için harekete geçti
- Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
- Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı
- Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
- Son Dakika: Olimpiu Morutan, Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro ödenecek
- Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek