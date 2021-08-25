25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Süper Lig

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 beIN Süper Lig

06:30 Trio

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Arşiv Süper Lig

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Benim 11'im

18:00 Süper Lig Haftası

18:15 Arşiv Süper Lig

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

20:00 Devre Arası

20:00 Kaleci ve Golcü

20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

21:00 Kuşak Çatışması

21:45 Galatasaray - A. Hatayspor

22:00 Süper Hikayem

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Galatasaray - A. Hatayspor

23:00 Süper Lig Haftası

23:30 İstatistik Bankası

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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