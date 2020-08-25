25 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
25 Ağustos 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:05 Spor Artı
01:20 Spor Hafta Sonu
02:00 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
05:35 Unutulmaz Maçlar
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 EURO 2020 Derleme
07:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:35 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
16:55 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
16:55 Liverpool - Salzburg
18:00 Spor Merkezi
20:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
23:05 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com