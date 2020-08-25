25 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
25 Ağustos 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
25.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
00:45 The Matrix Reloaded
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N 1K
05:37 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Paok - Beşiktaş
21:45 The Matrix Reloaded
23:15 Süper Magazin
Kaynak: InterSinema.com