25 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 25 Ağustos 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 00:00 Transfer 01:00 Maç Saati 01:30 Transfer 02:30 Asist Kralı Edin Visca 02:45 Maç Saati 04:30 Transfer 05:30 Maç Saati 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 10:15 Emre Belözoğlu Hikaye 10:15 Selçuk İnan Hikaye 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:15 Gol Kralı Alexander Sorloth 13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Taraftar 14:00 Futbolun Şehirleri 14:45 Şampiyonluğun Mimarları 15:00 beIN Wellness 15:00 Spor ve Sağlık 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 17:30 Emre Belözoğlu Hikaye 17:45 Kısa Özet: FTA Antalyaspor - Galatasaray 17:45 Süper Lig Kısa Özet 18:00 Transfer 19:00 Kolaysa Anlat 20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:45 Kısa Özet: PSG - Bayern 21:00 Transfer 22:00 Maç Saati 23:15 Süper Lig Sezonun 11'i 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com