25 Ağustos 2019 Haberleri
25 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
26.08.2019 00:18
- Cengiz Ünder sezona golle başladı
- İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu
- G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük sermayeli şirketlerinin yöneticileri değişti
- Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem, vatandaşlar evlerini terk etti
- Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı
- Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar
- Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
- Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek
- Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
- ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
- Rizespor-Sivasspor maçı öncesi El Kabir tesislerde unutuldu!
- Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kritik sağanak yağış uyarısı
- Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti!
- MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
- Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
- Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı
- Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!
- Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir yoğun bakıma kaldırıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir
- İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü
- İran, G-7 zirvesinde ABD ile görüşmeyeceklerini açıkladı
- Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
- Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması!
- Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
- Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı
- Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor
- Futbolu bırakan Wesley Sneijder'in son hali herkesi şaşırttı!
- Hamilelik kilolarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'in bornozlu fotoğrafına beğeni yağdı
- İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu
- Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi
- Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken 'kalça' tweetini yayından kaldırdı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi: Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı iddiası doğru değil
- Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21-22 terörist öldürüldü çünkü 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik
- Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!
- Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki: Egemenliğimize açıkça bir saldırı
- Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde