25, 26 Kasım AÖF vize (Ara) sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Anadolu Üniversitesi tarafından 25 ve 25 Kasım 2017 tarihi itibariyle gerçekleşen güz dönemi vize sınavının ardından adayların gözü sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Net bir tarih olmamakla birlikte sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF vize sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haber7.com'dan takip edebilirsiniz. İşte üniversite sınavı ile ilgili tüm detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

2017 - 2018 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti