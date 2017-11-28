25, 26 Kasım AÖF vize (Ara) sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF 2017) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir çok bölümünden öğrencinin girdiği güz dönemi AÖF sınavları 25 Kasım ve 25 Kasım itibariyle yapıldı. Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği AÖF final sınav sonucunu haberimizde bulunan bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından 25 ve 25 Kasım 2017 tarihi itibariyle gerçekleşen güz dönemi vize sınavının ardından adayların gözü sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Net bir tarih olmamakla birlikte sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF vize sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haber7.com'dan takip edebilirsiniz. İşte üniversite sınavı ile ilgili tüm detaylar
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.
2017 - 2018 AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.
Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.
Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.
2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.
AÖF GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti