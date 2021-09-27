25-26 EYLÜL 2021 TARİHLERİ DE YAPILAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI BALE BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ - Haberler
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25-26 EYLÜL 2021 TARİHLERİ DE YAPILAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI BALE BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ

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25-26 EYLÜL 2021 TARİHLERİ DE YAPILAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI BALE BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARIBALE BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİSIRA NO ADI SOYADI 1 HAZAL BARMAK 2 ZÜMRA SARITAŞ 3 DENİZ BALCIOĞLU 4 TILSIM SU TOKMAK 5 ÖYKÜ GEGEZ 6 ELİF RÜYA TÜRKMEN.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI

BALE BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ

SIRA NO ADI SOYADI 1 HAZAL BARMAK 2 ZÜMRA SARITAŞ 3 DENİZ BALCIOĞLU 4 TILSIM SU TOKMAK 5 ÖYKÜ GEGEZ 6 ELİF RÜYA TÜRKMEN

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