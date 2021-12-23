25.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 25. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Enek/8, Enek/19, Enek/04, Enek/18, Enek/20, Enek/21 ve Enek/14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi, Duygu, Asma, Kaplan, Çiçek, Atatürk, Zafer, İnönü, Antakya-Reyhanlı Yolu, Nergiz, Sümbül, Yayla, Antakya-Reyhanlı/20 ve Sümbül/1 Sokak, Narlıca Mahallesi, 418, 1601, Gündüz, 18, 503, 320, 517, 410 ve Cumhuriyet Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Merkez, Merkez/21, Antakya-Altınözü, Merkez/11, Merkez/18 ve Merkez/24 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu (Cumhuriyet) ve 811 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Aziz Nesin, Onur, Sahil, 625, 627, 629, 631, 796, 623, 550 Sokak, Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Gül ve 550 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet, Çay, Merkez ve Çay/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, 8, 31, 2, 29, Uğur Mumcu, 1, Atatürk, 25, 26, 27, Ahmet Taner Kışlalı, 4, 5, 6, 7, 103, 10, 33, 3, 9 ve 11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Üçgüllük Mahallesi Derekuyu ve Kurtbağı Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi Şehit Er Ali Türkmen ve Nardüzü Mah/2 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Çerçikaya Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Değirmenyolu Mahallesi, Çınar, Çiğdem, Özgür, Değirmen, Akbaht, Avcılar, Eğitim, Ova, Atatürk, Çiftlik, Hürriyet, 6802, 6809, 6814, 6816, Değirmenyolu, Çiftlik 2, Eğitim 1, Atatürk 9 ve 5210/1. Sokak, Samankaya Mahallesi, Samankaya, 5202, 5201, 5204, 5205, 5206, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5216, 5221, Samankaya, Yeşilyurt, 5220, 5224. ve 5210/1. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi Barış, Çam, Avcılar, Menekşe, Mezarlık, Çiçek, Turgut Özal, Aslan, Kanarya, Antakya, Hüyük, Sedef, Karataş, Zeytinlik, Adnan Kahveci, Çeşme, Küme Evler, Şehit Şahin Elitaş, Arıklar, Uğur, İlkokul, Oluk, Şen, Turgut Özal (Fevzi Çakmak), Fatih Sultan Mehmet, Cami ve Adnan Kahveci/3 Sokağa 10: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi, Yeniköy ve Curcurum Sokak Hatayhamamı Mahallesi Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kirat ve 1101, Sokak Kelli Mahallesi Genç Osman, Mimar Sinan, Okul, Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Yeni, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal, Sokağa 9: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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