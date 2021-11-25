25.11.2021 Basın Duyurusu (İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı)

ANKARA (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. İlan Metni için TIKLAYINIZ...

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