25.07.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi
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25.07.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

25.07.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi
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25. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/56, Yarseli/24 ve Yarseli/59.

25. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/56, Yarseli/24 ve Yarseli/59. Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8 ve Boynuyoğun/24 Sokağa 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yamaç, Ağgöl, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10 Ve, Sofular/15 Sokağa 14: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Kurtuluş, Yelenken, Modernevler, Bozyazı, Türkmenoğlu ve Harmanlar Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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