25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!
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25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!

01.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:31
25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!

1 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında birbirinden lezzetli tabaklar hazırlandı. Peki, 25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık ödül oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF 25.000 TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Eray bu ödülün sahibi oldu.

1 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre bu hafta 25 bin liralık ödül sahibi ile buluşacak.

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MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden lezzetli köfte tarifleri yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu hafta takım yarışı yerine bireysel yarış söz konusu oldu. En kötü tabaklar elenirken, en iyi tabak ödülün sahibi oldu.

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