25.000 Mail Adresi Hacklenmiş Olabilir Dünya Sağlık Örgütü ve Gates Vakfı'nında aralarında bulunduğu, koronavirüsüyle mücadele eden gruplara ait 25.000 mail adresinin hacklendiği iddia edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Gates Vakfı'nında aralarında bulunduğu, koronavirüsüyle mücadele eden gruplara ait 25.000 mail adresinin hacklendiği iddia edildi. ABD merkezli SITE istihbarat grubunda yayınlanan bilgiye göre, hacklenen 25.000 mail adresi haricinde, hedef alınan başka mail adresleri de bulunuyor.

SITE istihbarat grubunda yer alan bilgiye göre, içlerinde Dünya Sağlık Örgütü, Gates Vakfı, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün de bulunduğu, koronavirüsüyle mücadele eden çok sayıda kuruluşa ait 25.000 mail adresinin bilgileri internette yayınlandı. İddialar hacker saldırılarını, koronavirüsüyle ilgili komplo teorileri üreten bir grubun gerçekleştirdiği yönünde.

Koronavirüsüyle Mücadele Eden Ekipler Şifrelerini Değiştiriyor

SITE istihbarat grubunda yer alan iddialara cevap veren Dünya Sağlık Örgütü, güvenlik nedeniyle sık kullanılan mail adreslerinin şifrelerini değiştirdiklerini açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan bir başka kurum ise Gates Vakfı oldu. Gates Vakfı, şimdiye kadar herhangi bir veri ihlaliyle karşılaşmadıklarını belirtti. Hackleme iddiaları ile ilgili diğer gruplardan açıklama gelmezken, SITE istihbarat grubu aralarında, koronavirüs salgınının yayılmasıyla ilgili olarak suçlamalara maruz kalan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün de bulunduğu başka gruplarında hackerların hedefinde olduğunu iddi etti. İddialarla ilgili önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmelerin olacağı ise merakla bekleniyor.