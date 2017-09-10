24k Altın İphone 8 Ön Siparişe Açıldı!

Günümüzün en çok merak edilen akıllı telefonlarından birisi olan iPhone 8, 12 Eylül günü üzerindeki sır perdesini kaldıracak. Ancak henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmeyen iPhone 8 için 24 ayar altın kaplama siparişi vermeniz mümkün!



24 Ayar altın, platin veya roze altın iPhone 8 siparişi verebilirsiniz!



Popüler teknolojik ürünlerin altın versiyonlarını satmasıyla adını duyuran Goldgenie, bu defa oldukça hızlı davrandı ve henüz resmi tanıtımı gerçekleşmemiş iPhone 8 altın kaplama versiyonları için ön sipariş almaya başladı.







24K altın kaplama, roze altın, platin ya da elmas kaplamalı olarak ön sipariş verebileceğiniz 256 GB iPhone 8 için şirket yaklaşık olarak 2730 Euro fiyat belirlemiş durumda. Ön sipariş vermek içinse bu meblağın yarısını yani yaklaşık 1360 Euro depozito ücretini ödemeniz gerekiyor.







Sitede iPhone 8"in özelliklerine de yer verildiği görülürken 512 GB"lık depolama seçeneği dikkat çekiyor. Eğer 512 GB"lık sürümü seçerseniz ürünün fiyatı 2850 Euro oluyor. 512 GB"lık bir iPhone sürümünün gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken satış sayfasına eklenen notta da özelliklerin resmi tanıtımdan sonra güncelleneceği belirtiliyor.







Elmaslarla süslenmiş 24 ayar altın kaplama iPhone 8 içinse fiyat daha da yükselerek 3800 Euro seviyesine kadar çıkıyor.



iPhone 7, iPhone 7 Plus, iMac veya Macbook Pro"nun yanında Apple Watch gibi ürünlerinde çeşitli altın kaplama sürümlerini satın alabileceğiniz Goldgenie, ülkemize de gönderim yapıyor.