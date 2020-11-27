24Erzincanspor sponsoruyla iyileştirme protokolü imzaladı
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24Erzincanspor sponsoruyla iyileştirme protokolü imzaladı

27.11.2020 08:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:26
24Erzincanspor sponsoruyla iyileştirme protokolü imzaladı

24Erzincanspor ile sponsoru olan maden şirketi arasında iyileştirme protokolü imzalandı.

24Erzincanspor ile sponsoru olan maden şirketi arasında iyileştirme protokolü imzalandı.

Bir dizi açılış, inceleme ve toplantılara katılmak üzere Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı, son Başbakan Binali Yıldırım, iyileştirme protokolüne katıldı.

24Erzincanspora desteklerinden dolayı sponsora teşekkür eden Yıldırım, "24Erzincansporumuz 3. Ligde şampiyon olup, sözünü tuttu. Takımı ve yönetimi kutluyorum. Takımımız, sponsorumuzun destekleri ile bu yıl da 2. ligde inşallah başarılı olacak. Şuan çok iyi gidiyorlar. Takımımıza ve sizlere güveniyorum." dedi.

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Gerçekleştirilen iyileştirme protokolü sonrası teşekkür konuşması yapan 24Erzincanspor yönetim kurulu başkanı Gökhan Keleş, "Başbakanımızın destekleriyle sponsorumuz ile devam eden sponsorluğumuzun iyileştirme protokolünü imzaladık. Kulübümüze desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başbakanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

24Erzincanspor sponsoruyla iyileştirme protokolü imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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